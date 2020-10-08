Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Тюмень» — «Камаз». Смотреть онлайн
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Арсен Венгер предложил изменить футбольные правила

Арсен Венгер предложил изменить футбольные правила
Футбол / РПЛ 0

Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер предложил изменить некоторые футбольные правила.

«Мы рассматриваем некоторые правила. Можно разрешить осуществлять угловые, при подаче которых мяч выходит за пределы поля, а потом возвращается в игру. Это создаст новые возможности для гола.

Также я хотел бы изменить правило вбрасывания после аута. За пять минут до конца матча вбрасывание должно давать преимущество, но на самом деле в такой ситуации у вбрасывающей команды девять игроков, а у соперника 10.

По статистике, в восьми из 10 таких ситуаций команда теряет мяч. Нужно давать возможность вводить мяч ногой на своей половине поля», – цитирует специалиста L’Equipe.

Арсен Венгер тренировал «Нанси», «Монако», японский «Нагоя Гампус». В 1996 году француз возглавил лондонский «Арсенал», с которым проработал до 2018 года, завоевав три чемпионских титула, семь раз выиграв Кубок и один раз выйдя в финал Лиги чемпионов.

Арсен Венгер: не могу представить, что весь сезон пройдёт без зрителей на трибунах
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020