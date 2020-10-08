Арсен Венгер предложил изменить футбольные правила

Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер предложил изменить некоторые футбольные правила.



«Мы рассматриваем некоторые правила. Можно разрешить осуществлять угловые, при подаче которых мяч выходит за пределы поля, а потом возвращается в игру. Это создаст новые возможности для гола.



Также я хотел бы изменить правило вбрасывания после аута. За пять минут до конца матча вбрасывание должно давать преимущество, но на самом деле в такой ситуации у вбрасывающей команды девять игроков, а у соперника 10.



По статистике, в восьми из 10 таких ситуаций команда теряет мяч. Нужно давать возможность вводить мяч ногой на своей половине поля», – цитирует специалиста L’Equipe.

Арсен Венгер тренировал «Нанси», «Монако», японский «Нагоя Гампус». В 1996 году француз возглавил лондонский «Арсенал», с которым проработал до 2018 года, завоевав три чемпионских титула, семь раз выиграв Кубок и один раз выйдя в финал Лиги чемпионов.