Сергей Карасёв рассудит Боснию и Герцеговину и Нидерланды в Лиге наций

Бригада Сергея Карасёва будет обслуживать матч 3-го тура Лиги наций Босния и Герцеговина – Нидерланды. В качестве помощников судьи выступят Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Четвёртый рефери – Сергей Иванов, сообщает официальный сайт УЕФА.



Бригада Карасёва, Демешко и Гаврилина недавно обслуживала матч раунда плей-офф Лиги Европы между швейцарским «Янг Бойз» и албанской «Тираной». Сергей стабильно привлекается к матчам сборных.



После двух стартовых туров Босния и Герцеговина набрала всего 1 очко и расположилась на последнем месте в турнирной таблице группы 1. Нидерланды за счёт победы над Польшей (1:0) идут на второй строчке, отставая от Италии. Матч состоится 11 октября, начало – в 19:00 мск.

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