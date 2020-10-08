Сергей Карасёв рассудит Боснию и Герцеговину и Нидерланды в Лиге наций
Бригада Сергея Карасёва будет обслуживать матч 3-го тура Лиги наций Босния и Герцеговина – Нидерланды. В качестве помощников судьи выступят Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Четвёртый рефери – Сергей Иванов, сообщает официальный сайт УЕФА.
Бригада Карасёва, Демешко и Гаврилина недавно обслуживала матч раунда плей-офф Лиги Европы между швейцарским «Янг Бойз» и албанской «Тираной». Сергей стабильно привлекается к матчам сборных.
После двух стартовых туров Босния и Герцеговина набрала всего 1 очко и расположилась на последнем месте в турнирной таблице группы 1. Нидерланды за счёт победы над Польшей (1:0) идут на второй строчке, отставая от Италии. Матч состоится 11 октября, начало – в 19:00 мск.
Карасёв обслужит матч Лиги Европы. Вилков будет резервным арбитром
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