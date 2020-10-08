Гонсало Игуаин забил первый гол в MLS пушечным ударом со штрафного. Видео

Новичок «Интер Майами» нападающий Гонсало Игуаин забил первый гол в MLS.
Команда 32-летнего аргентинца встречалась на выезде с «Нью-Йорк Ред Буллз». В начале второго тайма соперники обменялись голами с разницей в две минуты, и вплоть до концовки матча счёт оставался ничейным.
На 81-й минуте гости получили право на штрафной удар. Исполнить стандартное положение вызвался Игуаин. Форвард решил не перекидывать стенку, а вместо этого мощным ударом отправил мяч в тот угол ворот, где находился голкипер. Снаряд попал в девятку.
Матч с «Нью-Йорк Ред Буллз» стал для Игуаина третьим за «Интер Майами» в MLS. В двух предыдущих встречах аргентинец не отметился результативными действиями и не реализовал пенальти.
В США Гонсало перебрался в прошлом месяце на правах свободного агента. Ранее он выступал за «Ювентус», «Челси», «Милан», «Наполи», мадридский «Реал» и «Ривер Плейт».
- 8 октября 2020
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