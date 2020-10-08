«Врёт». Агент Сафонов — о словах Кононова про «Уфу»
Агент Алексей Сафонов опроверг высказывание бывшего главного тренера «Спартака» Олега Кононова.
Ранее специалиста попросили прокомментировать информацию о возможном назначении на пост наставника «Уфы», на что он заявил, что она не соответствует действительности.
«Врёт», — написал Сафонов в «Твиттере».
Последним местом работы Кононова была «Рига», которую он покинул в сентябре. По информации СМИ, специалист оставил расположение команды по семейным обстоятельствам.
Накануне, 7 октября, «Уфа» объявила, что главный тренер Вадим Евсеев официально отправлен в отставку по обоюдному согласию сторон. Команда, набрав лишь 6 очков в 10 турах, занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
Олег Кононов отреагировал на информацию о возможном назначении в «Уфу»
- 8 октября 2020
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