Депай: был близко к переходу в «Барселону». Сейчас я сосредоточен на «Лионе»

Нападающий «Лиона» и сборной Нидерландов Мемфис Депай прокомментировал сорвавшийся трансфер в стан «Барселоны».
«Жизнь продолжается. Всё было довольно близко к переходу. Не буду вдаваться в подробности, но были определённые условия, которые помешали трансферу. Но я считаю, что на всё есть своя причина.
Сейчас я сосредоточен на «Лионе» и хочу снова играть здесь важную роль. Посмотрим, как всё пойдёт дальше. Если я продолжу делать своё дело, «Барса» может сохранить свой интерес. Сейчас мне нужно переключиться», – цитирует Депая Voetbal International.
Напомним, переход голландского нападающего французского «Лиона» Мемфиса Депая в испанскую «Барселону» не состоялся. Руководство «Барсы» уведомило «Лион» о том, что не будет подписывать контракт с игроком. Причина того, что сделка сорвалась, — несостоявшийся переход в «Манчестер Юнайтед» французского полузащитника Усмана Дембеле.
- 8 октября 2020
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