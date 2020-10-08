«Я говорю, что «Спартак» будет в тройке». Уткин рассказал о споре с Радимовым

Известный блогер Василий Уткин и тренер «Зенита-2» Владислав Радимов заключили пари.



«Немного скучаю, уже описывал обстоятельства чуть раньше. Сижу дома, читаю… Начитал вот высказывание старинного друга Владислава Николаевича Радимова. «Месяц назад вы взорвали интернет фразой: «Готов поспорить — никаких медалей «Спартаку» не видать!» Хоть кто-то предложил вам пари? Нет. От спартаковских болельщиков в Twitter всякое прилетело, но до реального спора так и не дошло. Странно. Ну, они пишут, мол, Радимов — ты полный [чудак], давай поспорим. А на что — не уточняют».



Я и тогда обратил внимание на это соображение, когда оно только было высказано в радимовском «твиттере». Улыбнулся, потому что это, на мой взгляд, как минимум трудно аргументировать. Но подумал, что Владислав упражняется в троллинге. Кстати, он в этом почти хорош. И вот по прошествии времени вижу, что это у друга моего вполне сложившееся убеждение. Я уже предложил в «Твиттере» пари. И Радим ответил, что готов.



Итак: Владислав Радимов говорит, что по итогам чемпионата «Спартак» не будет в тройке. Я говорю, что будет. Осталось выбрать предмет спора. Старина, предлагаю из двух частей. Первое, конечно, — стол на четверых; мы вдвоём, и остальных приглашает победитель, а проигравший платит. Это обязательная программа; не впервой, а? И второе, главное — публичная часть. Проигравший должен будет в своём «инстаграме» целую минуту (сколько позволяет «инста») петь одну из заглавных песен фанатской трибуны команды-противника, держа перед собой бумажку с внятной надписью «Я ЛОХ».



Ну, то есть я спою, если проиграю, «Город над вольной Невой» или из шнуровского гимна. А ты, Николаич, «Боже, «Спартак» храни» или типа того. Видос должен оставаться в «инсте» как минимум три месяца. Ну как, май френд, пошло?» — написал Уткин в своём «телеграме».

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