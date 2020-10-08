Объявлена заявка «Краснодара» на Лигу чемпионов

Стала известна заявка «Краснодара» на предстоящий розыгрыш Лиги чемпионов. Она была опубликована на официальном сайте УЕФА.



В список футболистов «быков» вошли 35 футболистов, 10 из которых находятся в списке «Б», составленном из молодых игроков и воспитанников. Заявка выглядит следующим образом:



вратари – Городов, Сафонов, Ещенко, Синицын;



защитники – Сорокин, Мартынович, Рамирес, Чернов, Смольников, Кайо, Ивашин, Мартынов, Бочко, Литвинов, Петров;



полузащитники – Кабелла, Газинский, Вандерсон, Олссон, Классон, Воротников, Уткин, Вильена, Черников, Сергеев, Халназаров, Сперцян, Камболов, Сабуа, Стоцкий, Сулейманов;



нападающие – Ари, Марков, Берг, Кутовой.



На групповом этапе Лиги чемпионов «Краснодар» сыграет с «Севильей», «Челси» и «Ренном».

Всё, что нужно знать о соперниках российских клубов в Лиге чемпионов У «Локомотива» вновь тяжёлая группа, а вот «Зениту» повезло.