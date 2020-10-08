«Манчестер Юнайтед» не включил Ромеро, Джонса и Рохо в заявку на Лигу чемпионов

УЕФА на своём официальном сайте опубликовал заявку «Манчестер Юнайтед» на предстоящий розыгрыш Лиги чемпионов.



В список из 25 футболистов «красных дьяволов» не попал вратарь Серхио Ромеро, а также защитники Фил Джонс и Маркос Рохо. Полная заявка манкунианцев выглядит следующим образом:



вратари – де Хеа, Грант, Хендерсон;



защитники – Линделёф, Бейи, Магуайр, Шоу, Фосу-Менса, Теллес, Ван-Биссака, Туанзебе;



полузащитники – Погба, Мата, Лингард, Фред, Фернандеш, Джеймс, Пеллистри, Матич, ван де Бек, Мактоминай;



нападающие – Кавани, Марсьяль, Рашфорд, Игало.



На групповом этапе «Манчестер Юнайтед» будут противостоять финалист прошлого розыгрыша «Пари Сен-Жермен», «РБ Лейпциг» и «Истанбул Башакшехир».