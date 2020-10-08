Защитник Виталий Шахов покинул «Оренбург». Стороны расторгли контракт по взаимному соглашению сторон, сообщает пресс-служба клуба.
Шахов является воспитанником «Кубани». На протяжении карьеры Виталий выступал за «Черноморец», «Факел», «Томь», «Тосно», «Балтику». Игрок является обладателем Кубка России сезона-2017/2018. В 2018 году защитник покинул стан клуба из Калининграда и перешёл в «Оренбург» на правах свободного агента. Контракт был рассчитан до конца сезона-2020/2021. Шахов провёл за «Оренбург» 30 матчей и отдал три результативные передачи.
В текущем розыгрыше Футбольной национальной лиги защитник появился на поле дважды, а затем перестал проходить в заявку клуба. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 29-летнего игрока в € 650 тыс.
- 8 октября 2020
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