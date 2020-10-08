Игрок «Динамо» Захарян — в топ-60 лучших молодых футболистов мира по версии The Guardian

Полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян попал в топ-60 лучших молодых футболистов мира. Список опубликовало британское издание The Guardian.



17-летний Захарян — единственный представитель России, который был упомянут в рейтинге. Он попал в список, в котором присутствуют игроки «Реала», «Барселоны», «ПСЖ» и других грандов.



«Захарян — элегантный, «двуногий», универсальный центральный полузащитник, который отбирает, подбирает мячи после отскока, умно перемещается, создаёт моменты и забивает. Его способность читать игру помогла ему выделиться в юном возрасте», — написано в профайле полузащитника.



В текущем сезоне игрок провел девять матчей за вторую команду «Динамо», забил шесть мячей и отдал три результативные передачи.

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