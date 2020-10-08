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«Ливерпуль» купил бразильского вратаря у клуба, за который играет брат Алисона

«Ливерпуль» купил бразильского вратаря у клуба, за который играет брат Алисона
Футбол / Англия 0

«Ливерпуль» на своём официальном сайте объявил о переходе вратаря Марсело Питалуги из «Флуминенсе».

Срок соглашения между английским клубом и 17-летним бразильским футболистом не уточняется. Марсело будет тренироваться с основой мерсисайдцев, однако играть будет за молодёжные команды.

При этом во «Флуминенсе» Питалуга работал с голкипером Муриэлом, старшим братом нынешнего стража ворот «Ливерпуля» Алисона Бекера.

Марсело является воспитанником «Флуминенсе», где выступал за молодёжные команды, а в прошлом сезоне дважды попадал в заявку на матчи основы.

«Ливерпуль», набрав 9 очков в четырёх турах, занимает пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Действующие чемпионы уступают по дополнительным показателям «Арсеналу», «Лестер Сити», «Астон Вилле», а лидирует в первенстве «Эвертон» (12).

Что «Ливерпуль» потерял в матче с «Астон Виллой» (кроме очков)
И как оценить этот ненормальный результат.
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