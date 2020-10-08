«Ливерпуль» купил бразильского вратаря у клуба, за который играет брат Алисона

«Ливерпуль» на своём официальном сайте объявил о переходе вратаря Марсело Питалуги из «Флуминенсе».



Срок соглашения между английским клубом и 17-летним бразильским футболистом не уточняется. Марсело будет тренироваться с основой мерсисайдцев, однако играть будет за молодёжные команды.



При этом во «Флуминенсе» Питалуга работал с голкипером Муриэлом, старшим братом нынешнего стража ворот «Ливерпуля» Алисона Бекера.



Марсело является воспитанником «Флуминенсе», где выступал за молодёжные команды, а в прошлом сезоне дважды попадал в заявку на матчи основы.



«Ливерпуль», набрав 9 очков в четырёх турах, занимает пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Действующие чемпионы уступают по дополнительным показателям «Арсеналу», «Лестер Сити», «Астон Вилле», а лидирует в первенстве «Эвертон» (12).

Что «Ливерпуль» потерял в матче с «Астон Виллой» (кроме очков) И как оценить этот ненормальный результат.