Форвард «Уфы» Ловро Бизяк получил дебютный вызов в сборную Словении

Нападающий «Уфы» Ловро Бизяк получил вызов в сборную Словении, сообщает пресс-служба уфимской команды.
Для 26-летнего футболиста этот вызов в национальную команду стал дебютным. Вместе со сборной Словении Бизяк будет готовиться к матчам группового этапа Лиги наций УЕФА с национальными командами Косово (11 октября) и Молдавии (14 октября).
В нынешнем сезоне Бизяк принял участие в семи матчах Российской Премьер-Лиги, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. «Уфа» набрала 6 очков в 10 матчах и занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице чемпионата России. Лидером соревнований является петербургский «Зенит», в 10 встречах набравший 21 очко. В следующем туре Российской Премьер-Лиги «Уфа» сыграет с «Локомотивом» в Москве. Встреча состоится 17 октября.
- 8 октября 2020
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