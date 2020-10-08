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«Локомотив» показал первый поход на футбол двойняшек с синдромом ДЦП

«Локомотив» показал первый поход на футбол двойняшек с синдромом ДЦП
Футбол / РПЛ 0

Пресс-служба «Локомотива» в Международный день детского церебрального паралича выложила на YouTube-канале клуба видео, посвящённое болельщику Дмитрию Виноградову и его семье.

«Дмитрий – многолетний болельщик «Локо». Недавно он со своей супругой Татьяной и дочками Соней и Олей побывал на матче нашей команды. Для его дочек это стало первым походом на футбол», — говорится в описании ролика.

Права на видео принадлежат РФС.

6 октября во всем мире и 7 октября в России отмечается Международный день церебрального паралича. Церебральный паралич — наиболее распространённая причина инвалидности в детстве, он развивается у одного из 700 новорождённых. Сегодня в мире живет примерно 17 млн людей с церебральным параличом.

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