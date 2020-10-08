Гол Азмуна помог сборной Ирана обыграть Узбекистан в товарищеском матче

В товарищеском матче сборная Узбекистана принимала национальную команду Ирана. Встреча прошла на стадионе «Пахтакор» в Ташкенте и завершилась победой гостей со счётом 2:1.
В конце первого тайма, на 44-й минуте встречи, счёт открыл иранский нападающий «Зенита» Сердар Азмун. На 51-й минуте главный арбитр встречи Жасур Мухтаров назначил пенальти в ворота сборной Узбекистана, который успешно реализовал иранский форвард «Риу Аве» Мехди Тареми. Через 2 минуты узбекистанский нападающий «Дженоа» Эльдор Шомуродов, ранее выступавший за «Ростов», сократил отставание хозяев в счёте.
Сборная Ирана проведёт следующий товарищеский матч 13 октября. Соперником иранцев станет национальная команда Мали. Сборная Узбекистана проведёт товарищескую встречу с национальной командой ОАЭ 12 октября.
- 8 октября 2020
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