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Гол Азмуна помог сборной Ирана обыграть Узбекистан в товарищеском матче

Гол Азмуна помог сборной Ирана обыграть Узбекистан в товарищеском матче
Футбол / Прочие турниры 0

В товарищеском матче сборная Узбекистана принимала национальную команду Ирана. Встреча прошла на стадионе «Пахтакор» в Ташкенте и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

В конце первого тайма, на 44-й минуте встречи, счёт открыл иранский нападающий «Зенита» Сердар Азмун. На 51-й минуте главный арбитр встречи Жасур Мухтаров назначил пенальти в ворота сборной Узбекистана, который успешно реализовал иранский форвард «Риу Аве» Мехди Тареми. Через 2 минуты узбекистанский нападающий «Дженоа» Эльдор Шомуродов, ранее выступавший за «Ростов», сократил отставание хозяев в счёте.

Сборная Ирана проведёт следующий товарищеский матч 13 октября. Соперником иранцев станет национальная команда Мали. Сборная Узбекистана проведёт товарищескую встречу с национальной командой ОАЭ 12 октября.

Товарищеские матчи (сборные). Товарищеские матчи 1
08 октября 2020, четверг. 16:00 МСК
Узбекистан
Окончен
1 : 2
Иран
0:1 Азмун – 44'   0:2 Тареми – 51' (пен)   1:2 Шомуродов – 53'
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