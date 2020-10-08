Россия — Швеция: составы команд на товарищеский матч
Стали известны составы сборных России и Швеции на товарищеский матч. Встреча пройдёт сегодня, 8 октября, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Сборная России: Джанаев, Фернандес, Кутепов, Кудряшов, Жирков, Оздоев, Газинский, Антон Миранчук, Караваев, Дзюба, Мостовой.
Сборная Швеции: Юнссон, Свенссон, Хольмен, Бенгтссон, Крафт, Сема, Сванберг, Старфельт, С. Ларссон, Исак, Дж. Ларссон.
Российская и шведская национальные команды ранее встречались пять раз. На счету россиян две победы и одно поражение. Ещё два матча завершились ничьей. Последняя встреча этих сборных состоялась в ноябре 2018 года в Лиге наций. Тогда победили шведы (2:0).
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