Россия — Швеция: составы команд на товарищеский матч

Стали известны составы сборных России и Швеции на товарищеский матч. Встреча пройдёт сегодня, 8 октября, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Сборная России: Джанаев, Фернандес, Кутепов, Кудряшов, Жирков, Оздоев, Газинский, Антон Миранчук, Караваев, Дзюба, Мостовой.



Сборная Швеции: Юнссон, Свенссон, Хольмен, Бенгтссон, Крафт, Сема, Сванберг, Старфельт, С. Ларссон, Исак, Дж. Ларссон.

Российская и шведская национальные команды ранее встречались пять раз. На счету россиян две победы и одно поражение. Ещё два матча завершились ничьей. Последняя встреча этих сборных состоялась в ноябре 2018 года в Лиге наций. Тогда победили шведы (2:0).