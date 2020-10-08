Дэвид Мойес вылечился от коронавируса
Главный тренер «Вест Хэм Юнайтед» Дэвид Мойес вылечился от коронавируса.
Напомним, о заражении 57-летнего специалиста коронавирусной инфекцией стало известно 22 сентября. Тесты игроков клуба Иссы Диопа и Джоша Каллена тогда также показали положительный результат.
«Я чувствую себя гораздо лучше. Конечно, я был ошеломлён, когда узнал о заражении перед матчем с „Халл Сити“, но полагаю, сейчас это часть жизни. У нас всегда были варианты на случай, если это случится. Я никогда не думал, что это произойдёт, но как только так случилось, мы все взялись за дело. Алан Ирвин немедленно приступил к руководству командой, и мы продолжили свою работу. Клуб был готов», — приводит слова Мойеса официальный сайт «Вест Хэм Юнайтед».
Дэвид Мойес заразился коронавирусом
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