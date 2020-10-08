«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» планируют купить Юпамекано летом
Французский защитник немецкого «РБ Лейпциг» Деотшанкюль Юпамекано может продолжить карьеру в Англии, сообщает ESPN.
«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» попытаются подписать Юпамекано в летнее трансферное окно. Один из предпочтительных вариантов для «МЮ» — защитник «Манчестер Сити» Натан Аке.
Ранее Юпамекано сообщил, что ведёт переговоры с другими клубами о возможном трансфере. Контракт 21-летнего французского игрока с «Лейпцигом» заканчивается в 2023 году.
Юпамекано перешёл в «РБ Лейпциг» в 2017 году из «родственного» австрийского «Ред Булл Зальцбург». В розыгрыше Бундеслиги-2019/2020 француз провёл за «РБ Лейпциг» 28 матчей и отдал одну голевую передачу. Также в его активе победа в чемпионате Европы U17 в составе юношеской сборной Франции.
Защитник «РБ Лейпциг» Юпамекано сообщил, что ведёт переговоры с другими клубами
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