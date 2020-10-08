Норвегия — Сербия: прямая онлайн-трансляция матча отбора Евро-2020 начнётся в 21:45

Сегодня, 8 октября, состоится матч 1/2 финала отбора чемпионата Европы—2020 Норвегия — Сербия. Встреча пройдёт на стадионе «Уллевол» в Осло. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Исход противостояния сборных Норвегии и Сербии решит один матч. Сборная, которая победит в этом противостоянии, выйдет в финал стыковых матчей, где поборется за путёвку на чемпионат Европы с победителем пары Шотландия — Израиль.



Финальный турнир Евро-2020 запланирован с 11 июня по 11 июля 2021 года. Чемпионат Европы пройдёт в 12 городах: Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Копенгагене, Амстердаме, Бильбао, Глазго, Будапеште и Дублине.