Поль Погба: мечтаю играть за «Реал». Однажды это может случиться

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба прокомментировал информацию о возможном переходе в «Реал».



Напомним, ранее стало известно, что мадридский клуб отказался от идеи трансфера Погба в летнее трансферное окно. Сообщалось, что «Реал» и Зидан сделали ставку на молодого полузащитника Федерико Вальверде.



«Мы все слышали эту информацию. Что я могу ответить? Любой футболист хотел бы играть за „Реал“. Для меня это мечта, так что почему бы и нет. Однажды это может случиться. Сейчас я выступаю за „Манчестер Юнайтед“, и мне нравится мой клуб. Я хочу сделать всё, что в моих силах, чтобы вернуть клуб туда, где он заслуживает быть. Я планирую выкладываться на все 100%, как и мои товарищи по команде», — приводит слова Погба Get French Football News.

«Реал» отказался от идеи покупки Погба. Зидан сделал ставку на Вальверде