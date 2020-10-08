Хавбек «Шахтёра» Соломон: знаю, что случилось на востоке Украины и чего хочет Россия

Израильский полузащитник «Шахтёра» Манор Соломон поделился мнением о ситуации на востоке Украины.



«В целом я знаю, что случилось в этом регионе и чего хочет Россия, но теперь сложно разобраться. Когда в Израиле что-то происходит на границе или в зоне конфликта, то все точно знают, что там случилось. Как правило, иностранцы не понимают, что происходит внутри страны. Все думают, что там очень опасно. Когда вы приезжаете в Израиль, то сразу понимаете, что это самое безопасное место в мире. Большинство времени в стране всё спокойно, безопасность на самом высоком уровне, просто так в страну никто не может попасть.



Конечно, конфликты Израиля с арабами и палестинцами продолжаются, но мы знаем, как жить вместе. У меня есть много друзей израильтян-арабов. Иногда на границе случаются обострения ситуации, но мы хотим одного – мира. Проблема заключается в том, что другая сторона хочет войны.



Много легионеров сначала боятся, когда приезжают играть в Израиль. Затем шокированы, насколько здесь всё спокойно и безопасно. И много иностранных игроков даже хотят остаться жить в Израиле. Это очень хорошая страна для жизни – тёплая погода, вкусная еда, приветливые и открытые люди, море и много пляжей», — приводит слова Соломона ua.tribuna.com.