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Андрей Мостовой дебютировал за сборную России

Андрей Мостовой дебютировал за сборную России
Футбол / Сборная России 0

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой вышел с первых минут в товарищеском матче со сборной Швеции. 22-летний хавбек дебютировал за национальную команду.

В нынешнем сезоне РПЛ Мостовой провёл за «Зенит» 9 матчей, забил один мяч и сделал две голевых передачи.

Встреча проходит на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Российская и шведская национальные команды ранее встречались пять раз. На счету россиян две победы и одно поражение. Ещё два матча завершились ничьей. Последняя встреча этих сборных состоялась в ноябре 2018 года в Лиге наций. Тогда победили шведы (2:0).

В нынешнюю паузу на международные матчи сборной России предстоит провести три встречи. Помимо шведов подопечные Станислава Черчесова сыграют в Лиге наций с Турцией (11 октября) и Венгрией (14 октября). Оба матча российская команда проведёт дома.

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