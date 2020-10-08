Андрей Мостовой дебютировал за сборную России

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой вышел с первых минут в товарищеском матче со сборной Швеции. 22-летний хавбек дебютировал за национальную команду.

В нынешнем сезоне РПЛ Мостовой провёл за «Зенит» 9 матчей, забил один мяч и сделал две голевых передачи.

Встреча проходит на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Российская и шведская национальные команды ранее встречались пять раз. На счету россиян две победы и одно поражение. Ещё два матча завершились ничьей. Последняя встреча этих сборных состоялась в ноябре 2018 года в Лиге наций. Тогда победили шведы (2:0).



В нынешнюю паузу на международные матчи сборной России предстоит провести три встречи. Помимо шведов подопечные Станислава Черчесова сыграют в Лиге наций с Турцией (11 октября) и Венгрией (14 октября). Оба матча российская команда проведёт дома.