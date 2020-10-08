Россия — Швеция: Исак с передачи Ларссона открыл счёт

Нападающий сборной Швеции Александер Исак забил гол в товарищеском матче с Россией.
На 21-й минуте встречи Себастьян Ларссон со стандартного положения выполнил навес в район вратарской, Илья Кутепов не дотянулся до мяча, а Исак сумел пробить головой под перекладину.
Встреча проходит на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Российская и шведская национальные команды ранее встречались пять раз. На счету россиян две победы и одно поражение. Ещё два матча завершились ничьей. Последняя встреча этих сборных состоялась в ноябре 2018 года в Лиге наций. Тогда победили шведы (2:0).
В нынешнюю паузу на международные матчи сборной России предстоит провести три встречи. Помимо шведов подопечные Станислава Черчесова сыграют в Лиге наций с Турцией (11 октября) и Венгрией (14 октября). Оба матча российская команда проведёт дома.
- 8 октября 2020
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