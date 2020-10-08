Ибрагимович прошёл повторный тест на коронавирус. Результат оказался положительным

Футболисты «Милана» Златан Ибрагимович и Леонардо Дуарте всё ещё больны коронавирусом, сообщает Sky Sport Italia.



По информации источника, результаты повторных тестов Ибрагимовича и Дуарте на коронавирус оказались положительными. Напомним, о заражении Ибрагимовича стало известно 24 сентября.



Напомним, в следующем туре итальянской Серии А «Милан» сыграет с «Интером». Встреча состоится 17 октября. Ранее появилась информация, что в составе «Интера» выявлено четыре случая заражения коронавирусом. Результаты тестов Милана Шкриньяра, Алессандро Бастони, Раджи Найнгголана и Роберто Гальярдини на коронавирусную инфекцию оказались положительными.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). С тех пор в мире выявлено более 36 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 1 млн смертей.