Ибрагимович прошёл повторный тест на коронавирус. Результат оказался положительным

Футболисты «Милана» Златан Ибрагимович и Леонардо Дуарте всё ещё больны коронавирусом, сообщает Sky Sport Italia.
По информации источника, результаты повторных тестов Ибрагимовича и Дуарте на коронавирус оказались положительными. Напомним, о заражении Ибрагимовича стало известно 24 сентября.
Напомним, в следующем туре итальянской Серии А «Милан» сыграет с «Интером». Встреча состоится 17 октября. Ранее появилась информация, что в составе «Интера» выявлено четыре случая заражения коронавирусом. Результаты тестов Милана Шкриньяра, Алессандро Бастони, Раджи Найнгголана и Роберто Гальярдини на коронавирусную инфекцию оказались положительными.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). С тех пор в мире выявлено более 36 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 1 млн смертей.
- 8 октября 2020
-
20:08
-
19:50
-
19:49
-
19:39
-
19:38
-
19:21
-
19:17
-
19:03
-
19:03
-
18:46
-
18:36
-
18:19
-
18:19
-
18:09
-
17:55
-
17:44
-
17:37
-
17:27
-
17:22
-
16:57
-
16:32
-
16:32
-
16:15
-
16:12
-
16:11
-
15:53
-
15:33
-
15:02
-
15:01
-
14:45
-
14:33
-
14:29
-
14:07
-
13:53
-
13:51