Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
BFC 62
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Ибрагимович прошёл повторный тест на коронавирус. Результат оказался положительным

Ибрагимович прошёл повторный тест на коронавирус. Результат оказался положительным
Футбол / Италия 0

Футболисты «Милана» Златан Ибрагимович и Леонардо Дуарте всё ещё больны коронавирусом, сообщает Sky Sport Italia.

По информации источника, результаты повторных тестов Ибрагимовича и Дуарте на коронавирус оказались положительными. Напомним, о заражении Ибрагимовича стало известно 24 сентября.

Напомним, в следующем туре итальянской Серии А «Милан» сыграет с «Интером». Встреча состоится 17 октября. Ранее появилась информация, что в составе «Интера» выявлено четыре случая заражения коронавирусом. Результаты тестов Милана Шкриньяра, Алессандро Бастони, Раджи Найнгголана и Роберто Гальярдини на коронавирусную инфекцию оказались положительными.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). С тех пор в мире выявлено более 36 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 1 млн смертей.

Четыре футболиста «Интера» заразились коронавирусом
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020