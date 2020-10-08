Александр Соболев дебютировал за сборную России

Форвард «Спартака» Александр Соболев вышел на замену в товарищеском матче со сборной Швеции (0:1, идёт второй тайм). Нападающий дебютировал за национальную команду.

На 46-й минуте Соболев заменил нападающего «Зенита» Артёма Дзюбу.

Встреча проходит на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Российская и шведская национальные команды ранее встречались пять раз. На счету россиян две победы и одно поражение. Ещё два матча завершились ничьей. Последняя встреча этих сборных состоялась в ноябре 2018 года в Лиге наций. Тогда победили шведы (2:0).



В нынешнюю паузу на международные матчи сборной России предстоит провести три встречи. Помимо шведов, подопечные Станислава Черчесова сыграют в Лиге наций с Турцией (11 октября) и Венгрией (14 октября). Оба матча российская команда проведёт дома.