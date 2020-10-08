Дани Алвес: индивидуальные награды создают эгоистов
Защитник «Сан-Паулу» Дани Алвес, ранее выступавший за «Барселону», поделился своим мнением об индивидуальных наградах.
«Индивидуальные награды создают эгоистов. Меня не беспокоят все эти рейтинги, я этим не живу. Моё наследие — вдохновлять людей на мечты», — написал Алвес на своей странице в «Твиттере».
Напомним, Алвес перешёл в «Сан-Паулу» летом 2019 года на правах свободного агента. Его контракт с бразильским клубом рассчитан до конца 2022 года. Ранее бразильский футболист выступал за «Баию», «Севилью», «Барселону», туринский «Ювентус» и «Пари Сен-Жермен». С 2006 года Алвес вызывается в национальную команду Бразилии. Завоевав за карьеру 40 титулов, Дани Алвес является самым титулованным футболистом в истории.
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