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Дани Алвес: индивидуальные награды создают эгоистов

Дани Алвес: индивидуальные награды создают эгоистов
Футбол / Испания 0

Защитник «Сан-Паулу» Дани Алвес, ранее выступавший за «Барселону», поделился своим мнением об индивидуальных наградах.

«Индивидуальные награды создают эгоистов. Меня не беспокоят все эти рейтинги, я этим не живу. Моё наследие — вдохновлять людей на мечты», — написал Алвес на своей странице в «Твиттере».

Напомним, Алвес перешёл в «Сан-Паулу» летом 2019 года на правах свободного агента. Его контракт с бразильским клубом рассчитан до конца 2022 года. Ранее бразильский футболист выступал за «Баию», «Севилью», «Барселону», туринский «Ювентус» и «Пари Сен-Жермен». С 2006 года Алвес вызывается в национальную команду Бразилии. Завоевав за карьеру 40 титулов, Дани Алвес является самым титулованным футболистом в истории.

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