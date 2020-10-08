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Россия — Швеция: гости забили второй гол

Россия — Швеция: гости забили второй гол
Футбол / Сборная России 0

Футболист сборной Швеции Маттиас Юханссон забил второй гол в ворота сборной России в товарищеском матче.

Юхансон отправил мяч в ворота российской национальной команды на 72-й минуте после передачи полузащитника Кристоффера Олссона.

Встреча проходит на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Российская и шведская национальные команды ранее встречались пять раз. На счету россиян две победы и одно поражение. Ещё два матча завершились ничьей. Последняя встреча этих сборных состоялась в ноябре 2018 года в Лиге наций, тогда победили шведы (2:0).

В нынешнюю паузу на международные матчи сборной России предстоит провести три встречи. Помимо шведов, подопечные Станислава Черчесова сыграют в Лиге наций с Турцией (11 октября) и Венгрией (14 октября). Оба матча российская команда проведёт дома.

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