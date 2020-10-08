Россия — Швеция: Соболев забил дебютный гол

Нападающий «Спартака» и сборной России Александр Соболев забил гол в ворота сборной Швеции в товарищеском матче.

В компенсированное время встречи Соболев отправил мяч в ворота шведской команды после передачи полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева.

Встреча проходит на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Российская и шведская национальные команды ранее встречались пять раз. На счету россиян две победы и одно поражение. Ещё два матча завершились ничьей. Последняя встреча этих сборных состоялась в ноябре 2018 года в Лиге наций, тогда победили шведы (2:0).



В нынешнюю паузу на международные матчи сборной России предстоит провести три встречи. Помимо шведов, подопечные Станислава Черчесова сыграют в Лиге наций с Турцией (11 октября) и Венгрией (14 октября). Оба матча российская команда проведёт дома.