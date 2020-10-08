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Агент Бэйла: Гарет сможет приблизить «Тоттенхэм» к чемпионскому титулу в АПЛ

Агент Бэйла: Гарет сможет приблизить «Тоттенхэм» к чемпионскому титулу в АПЛ
Футбол / Англия 0

Джонатан Барнетт, агент нападающего «Тоттенхэм Хотспур» Гарета Бэйла, рассказал об адаптации игрока в стане «шпор».

«Гарету нравится в «Тоттенхэме». Самое главное, что на его лице снова появилась улыбка и он вновь наслаждается жизнью. Для него дело было не в деньгах. Если Гарет собирался уйти из «Реала», то только в клуб, который ему нравится. У него были разные предложения, но всё не то. Когда появился «Тоттенхэм», всё стало ясно.

Ему было нелегко, и он заслуживает счастья. В «Реале» Гарет зашёл в тупик. У «Тоттенхэма» хороший состав, отличный тренер, и я уверен, что Гарет сможет приблизить клуб к чемпионскому титулу в АПЛ. Достаточно взглянуть на результаты матчей прошлой недели, чтобы понять, что шансы есть», — приводит слова Барнетта Sky Sports.

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