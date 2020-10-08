Черчесов: турки всегда были хорошей командой, Россию ждёт тяжёлый матч

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после проигрыша сборной Швеции (1:2) прокомментировал результат товарищеского матча Германия — Турция (3:3).
«Что касается матча Турции и Германии, то почему меня должно что-то удивлять? Я смотрел матч, обе команды играли качественно. В Турции стартовал чемпионат, они в другом функциональном состоянии. Турки всегда были хорошей командой, нас ждёт тяжёлый матч», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
11 октября национальная команда России примет Турцию, а 14 октября встретится на своём поле с Венгрией.
Сборная Германии в товарищеском матче сыграла вничью с национальной командой Турции со счётом 3:3. Встреча состоялась в Кёльне на стадионе «Райн-Энерги».
Счёт был открыт в концовке первого тайма — на 45-й минуте автором забитого мяча стал Юлиан Дракслер, ассистировал ему Кай Хаверц. В начале второго тайма равновесие восстановил Озан Туфан с передачи Кая Айхана. На 58-й минуте хозяев вывел вперёд Флориан Нойхаус, ассистировал ему Хаверц, отдавший второй голевой пас за матч. Вскоре счёт сравнял Эфеджан Караджа. На 81-й минуте сборную Германии вперёд вывел Джан-Лука Вальдшмидт. В компенсированное время турков от поражения спас Кенан Караман с паса Абдюлкадира Омюра.
- 8 октября 2020
-
23:00
-
22:46
-
22:38
-
22:19
-
22:15
-
22:11
-
22:05
-
21:54
-
21:47
-
21:38
-
21:29
-
21:07
-
21:06
-
21:06
-
20:54
-
20:47
-
20:31
-
20:25
-
20:08
-
19:50
-
19:49
-
19:39
-
19:38
-
19:21
-
19:17
-
19:03
-
19:03
-
18:46
-
18:36
-
18:19
-
18:19
-
18:09
-
17:55
-
17:44
-
17:37