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Черчесов: турки всегда были хорошей командой, Россию ждёт тяжёлый матч

Черчесов: турки всегда были хорошей командой, Россию ждёт тяжёлый матч
Футбол / Сборная России 0

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после проигрыша сборной Швеции (1:2) прокомментировал результат товарищеского матча Германия — Турция (3:3).

«Что касается матча Турции и Германии, то почему меня должно что-то удивлять? Я смотрел матч, обе команды играли качественно. В Турции стартовал чемпионат, они в другом функциональном состоянии. Турки всегда были хорошей командой, нас ждёт тяжёлый матч», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

11 октября национальная команда России примет Турцию, а 14 октября встретится на своём поле с Венгрией.

Сборная Германии в товарищеском матче сыграла вничью с национальной командой Турции со счётом 3:3. Встреча состоялась в Кёльне на стадионе «Райн-Энерги».

Счёт был открыт в концовке первого тайма — на 45-й минуте автором забитого мяча стал Юлиан Дракслер, ассистировал ему Кай Хаверц. В начале второго тайма равновесие восстановил Озан Туфан с передачи Кая Айхана. На 58-й минуте хозяев вывел вперёд Флориан Нойхаус, ассистировал ему Хаверц, отдавший второй голевой пас за матч. Вскоре счёт сравнял Эфеджан Караджа. На 81-й минуте сборную Германии вперёд вывел Джан-Лука Вальдшмидт. В компенсированное время турков от поражения спас Кенан Караман с паса Абдюлкадира Омюра.

Германия упустила победу над Турцией в товарищеском матче. Команды забили 6 голов
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