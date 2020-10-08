Ловрен — о фото с Модричем и Перишичем: тут нет молодых — старики их затоптали

Защитник «Зенит» Деян Ловрен опубликовал фото с футболистами сборной Хорватии, на котором присутствуют полузащитник «Интера» Иван Перишич и хавбек «Реала» Лука Модрич.

«Молодых нет на фото, старики их затоптали», — написал Ловрен на своей странице в «Инстаграме».

7 октября в товарищеском матче сборная Швейцарии проиграла сборной Хорватии. Встреча проходила на стадионе «Кибунпарк (AFG-Арена)» в Санкт-Галлене и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.



Счёт на 31-й минуте встречи открыл Марио Гавранович, ему ассистировал Гранит Джака. Спустя 11 минут Хорватия сравняла счёт — отличился Йосип Брекало с передачи Домагоя Брадарича. Победный гол хорватской команды забил экс-полузащитник «Спартака» Марио Пашалич, голевой пас отдал Анте Будимир.