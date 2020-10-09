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Сербия обыграла Норвегию в овертайме и вышла в финал квалификации Евро-2020

Сербия обыграла Норвегию в овертайме и вышла в финал квалификации Евро-2020
Футбол / Евро-2020 0

В стыковом матче 1/2 финала квалификации Евро-2020 (Путь C) Сербия одержала победу над Норвегией. Встреча проходила на стадионе «Уллевол» в Осло и завершилась со счётом 1:0.

На 81-й минуте полузащитник Сергей Милинкович-Савич вывел Сербию вперёд практически сразу после выхода на поле. Александр Митрович замкнул подачу Душана Тадича со штрафного, скинув мяч на Милинковича-Савича, а тот расстрелял пустые ворота.

На 88-й минуте счёт сравнял полузащитник «Ростова» Матиас Норманн. Норвежский хавбек на силу пробил идеально под дальнюю штангу.

В овертайме Сергей Милинкович-Савич сделал дубль. Тадич открылся на прострел, но вместо удара сыграл на забегавшего левее Милинковича-Савича, который отправил мяч по высокой дуге под перекладину.

В параллельном матче 1/2 финала квалификации Евро-2020 сборная Шотландии обыграла сборную Израиля (1:1, 5:3 в серии пенальти).

ЧЕ-2020 - квалификация. Путь C - 1/2 финала
08 октября 2020, четверг. 21:45 МСК
Норвегия
Окончен
1 : 2
ДВ
Сербия
0:1 Милинкович-Савич – 81'   1:1 Норманн – 88'   1:2 Милинкович-Савич – 102'
ЧЕ-2020 - квалификация. Путь C - 1/2 финала
08 октября 2020, четверг. 21:45 МСК
Шотландия
Окончен
0 : 0
5 : 3
Израиль
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