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Сборные Венгрии и Исландии сыграют в финале квалификации Евро-2020

Сборные Венгрии и Исландии сыграют в финале квалификации Евро-2020
Футбол / Евро-2020 0

В матче 1/2 финала квалификации чемпионата Европы — 2020 встречались сборные Болгарии и Венгрии. Матч прошёл на стадионе «Васил Левски» в Софии и завершился победой гостей со счётом 3:1.

На 17-й минуте счёт открыл защитник сборной Венгрии Вилли Орбан. В начале второго тайма, на 47-й минуте встречи, второй гол забил венгерский полузащитник Жолт Кальмар. На 75-й минуте игрок венгерской сборной Неманья Николич довёл счёт до разгромного. В концовке встречи отставание в счёте сократил болгарский игрок Георги Йомов.

В другом матче пути А сборная Исландии принимала национальную команду Румынии. Встреча, прошедшая на стадионе «Лаугардалсвёллур» в Рейкьявике, завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

Таким образом, сборные Венгрии и Исландии сыграют в финале квалификации чемпионата Европы — 2020.

ЧЕ-2020 - квалификация. Путь A - 1/2 финала
08 октября 2020, четверг. 21:45 МСК
Болгария
Окончен
1 : 3
Венгрия
0:1 Орбан – 17'   0:2 Кальмар – 47'   0:3 Николич – 75'   1:3 Йомов – 89'
ЧЕ-2020 - квалификация. Путь A - 1/2 финала
08 октября 2020, четверг. 21:45 МСК
Исландия
Окончен
2 : 1
Румыния
1:0 Сигурдссон – 16'   2:0 Сигурдссон – 34'   2:1 Максим – 63' (пен)
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