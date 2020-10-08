Сборные Венгрии и Исландии сыграют в финале квалификации Евро-2020

В матче 1/2 финала квалификации чемпионата Европы — 2020 встречались сборные Болгарии и Венгрии. Матч прошёл на стадионе «Васил Левски» в Софии и завершился победой гостей со счётом 3:1.
На 17-й минуте счёт открыл защитник сборной Венгрии Вилли Орбан. В начале второго тайма, на 47-й минуте встречи, второй гол забил венгерский полузащитник Жолт Кальмар. На 75-й минуте игрок венгерской сборной Неманья Николич довёл счёт до разгромного. В концовке встречи отставание в счёте сократил болгарский игрок Георги Йомов.
В другом матче пути А сборная Исландии принимала национальную команду Румынии. Встреча, прошедшая на стадионе «Лаугардалсвёллур» в Рейкьявике, завершилась победой хозяев со счётом 2:1.
Таким образом, сборные Венгрии и Исландии сыграют в финале квалификации чемпионата Европы — 2020.
- 9 октября 2020
-
00:40
-
00:34
-
00:31
-
00:14
- 8 октября 2020
-
23:55
-
23:52
-
23:41
-
23:39
-
23:00
-
22:46
-
22:38
-
22:19
-
22:15
-
22:11
-
22:05
-
21:54
-
21:47
-
21:38
-
21:29
-
21:07
-
21:06
-
21:06
-
20:54
-
20:47
-
20:31
-
20:25
-
20:08
-
19:50
-
19:49
-
19:39
-
19:38
-
19:21
-
19:17
-
19:03
-
19:03