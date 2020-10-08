Сборные Венгрии и Исландии сыграют в финале квалификации Евро-2020

В матче 1/2 финала квалификации чемпионата Европы — 2020 встречались сборные Болгарии и Венгрии. Матч прошёл на стадионе «Васил Левски» в Софии и завершился победой гостей со счётом 3:1.



На 17-й минуте счёт открыл защитник сборной Венгрии Вилли Орбан. В начале второго тайма, на 47-й минуте встречи, второй гол забил венгерский полузащитник Жолт Кальмар. На 75-й минуте игрок венгерской сборной Неманья Николич довёл счёт до разгромного. В концовке встречи отставание в счёте сократил болгарский игрок Георги Йомов.



В другом матче пути А сборная Исландии принимала национальную команду Румынии. Встреча, прошедшая на стадионе «Лаугардалсвёллур» в Рейкьявике, завершилась победой хозяев со счётом 2:1.



Таким образом, сборные Венгрии и Исландии сыграют в финале квалификации чемпионата Европы — 2020.