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Северная Ирландия обыграла Боснию и сыграет со Словакией за выход на Евро-2020

Северная Ирландия обыграла Боснию и сыграет со Словакией за выход на Евро-2020
Футбол / Евро-2020 0

В стыковом матче 1/2 финала квалификации Евро-2020 (Путь B) сборная Боснии и Герцоговины уступила Северной Ирландии. Встреча проходила на стадионе «Грбавица» в Сараево и завершилась со счётом 1:1 (3:4 после серии пенальти).

Счёт на 13-й минуте встречи открыл Раде Крунич. Ниэлл Макгинн на 53-й минуте сравнял счёт. Основное и дополнительное время матча закончились со счётом 1:1. В серии пенальти сильнее оказались футболисты североирландской сборной — 4:3.

В параллельном матче 1/2 финала квалификации Евро-2020 Ирландия уступила Словакии. Основное и дополнительное время матча завершилось со счётом 0:0. В серии пенальти сильнее оказались футболисты словацкой команды — 4:2.

ЧЕ-2020 - квалификация. Путь B - 1/2 финала
08 октября 2020, четверг. 21:45 МСК
Босния и Герцеговина
Окончен
1 : 1
3 : 4
Северная Ирландия
1:0 Крунич – 13'   1:1 Макгинн – 53'
ЧЕ-2020 - квалификация. Путь B - 1/2 финала
08 октября 2020, четверг. 21:45 МСК
Словакия
Окончен
0 : 0
4 : 2
Ирландия
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