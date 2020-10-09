Северная Ирландия обыграла Боснию и сыграет со Словакией за выход на Евро-2020

В стыковом матче 1/2 финала квалификации Евро-2020 (Путь B) сборная Боснии и Герцоговины уступила Северной Ирландии. Встреча проходила на стадионе «Грбавица» в Сараево и завершилась со счётом 1:1 (3:4 после серии пенальти).

Счёт на 13-й минуте встречи открыл Раде Крунич. Ниэлл Макгинн на 53-й минуте сравнял счёт. Основное и дополнительное время матча закончились со счётом 1:1. В серии пенальти сильнее оказались футболисты североирландской сборной — 4:3.

В параллельном матче 1/2 финала квалификации Евро-2020 Ирландия уступила Словакии. Основное и дополнительное время матча завершилось со счётом 0:0. В серии пенальти сильнее оказались футболисты словацкой команды — 4:2.