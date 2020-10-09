Северная Ирландия обыграла Боснию и сыграет со Словакией за выход на Евро-2020
В стыковом матче 1/2 финала квалификации Евро-2020 (Путь B) сборная Боснии и Герцоговины уступила Северной Ирландии. Встреча проходила на стадионе «Грбавица» в Сараево и завершилась со счётом 1:1 (3:4 после серии пенальти).
Счёт на 13-й минуте встречи открыл Раде Крунич. Ниэлл Макгинн на 53-й минуте сравнял счёт. Основное и дополнительное время матча закончились со счётом 1:1. В серии пенальти сильнее оказались футболисты североирландской сборной — 4:3.
В параллельном матче 1/2 финала квалификации Евро-2020 Ирландия уступила Словакии. Основное и дополнительное время матча завершилось со счётом 0:0. В серии пенальти сильнее оказались футболисты словацкой команды — 4:2.
ЧЕ-2020 - квалификация. Путь B - 1/2 финала
08 октября 2020, четверг. 21:45 МСК
Босния и Герцеговина
Окончен
1 : 1
3 : 4
Северная Ирландия
1:0 Крунич – 13' 1:1 Макгинн – 53'
- 9 октября 2020
-
00:40
-
00:34
-
00:31
-
00:14
- 8 октября 2020
-
23:55
-
23:52
-
23:41
-
23:39
-
23:00
-
22:46
-
22:38
-
22:19
-
22:15
-
22:11
-
22:05
-
21:54
-
21:47
-
21:38
-
21:29
-
21:07
-
21:06
-
21:06
-
20:54
-
20:47
-
20:31
-
20:25
-
20:08
-
19:50
-
19:49
-
19:39
-
19:38
-
19:21
-
19:17
-
19:03
-
19:03
Партнерский контент