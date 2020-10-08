Северная Македония обыграла Косово в отборе Евро-2020

В матче 1/2 финала квалификации чемпионата Европы — 2020 сборная Северной Македонии принимала национальную команду Косово. Встреча прошла на стадионе «Тодор Проески» в Скопье и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.



На 15-й минуте встречи защитник сборной Косово Беньямин Кололли отправил мяч в собственные ворота. Через 14 минут защитник Флорент Хадергёнай сравнял счёт. На 33-й минуте защитник сборной Северной Македонии Дарко Велковски вывел хозяев вперёд.



В матче пути D сборная Грузии обыграла национальную команду Беларуси. Встреча, прошедшая на стадионе «Динамо-Арена — Борис Пайчадзе», завершилась со счётом 1:0. Таким образом, сборные Грузии и Северной Македонии сыграют в финале квалификации чемпионата Европы — 2020.