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Северная Македония обыграла Косово в отборе Евро-2020

Северная Македония обыграла Косово в отборе Евро-2020
Футбол / Евро-2020 0

В матче 1/2 финала квалификации чемпионата Европы — 2020 сборная Северной Македонии принимала национальную команду Косово. Встреча прошла на стадионе «Тодор Проески» в Скопье и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

На 15-й минуте встречи защитник сборной Косово Беньямин Кололли отправил мяч в собственные ворота. Через 14 минут защитник Флорент Хадергёнай сравнял счёт. На 33-й минуте защитник сборной Северной Македонии Дарко Велковски вывел хозяев вперёд.

В матче пути D сборная Грузии обыграла национальную команду Беларуси. Встреча, прошедшая на стадионе «Динамо-Арена — Борис Пайчадзе», завершилась со счётом 1:0. Таким образом, сборные Грузии и Северной Македонии сыграют в финале квалификации чемпионата Европы — 2020.

ЧЕ-2020 - квалификация. Путь D - 1/2 финала
08 октября 2020, четверг. 21:45 МСК
Северная Македония
Окончен
2 : 1
Косово
1:0 Кололли – 15' (автогол)   1:1 Хадергёнай – 29'   2:1 Велковски – 33'
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