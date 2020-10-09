Жиру: Шевченко был одним из моих любимых футболистов, если не самым любимым

Французский нападающий лондонского «Челси» и сборной Франции Оливье Жиру рассказал об общении с главным тренером национальной команды Украины Андреем Шевченко после товарищеского матча.



«Он был одним из моих любимых футболистов, если не самым любимым, когда я был подростком. Я поздоровался с ним после матча и попросил подписать футболку, потому что я его большой фанат. Это много значит для меня», — приводит слова Жиру Goal.com.

Сборная Украины в товарищеском матче с командой Франции (1:7) потерпела самое крупное поражение в своей истории. Ранее самые крупные поражения в истории сборной Украины случились в матчах с командами Хорватии, Чехии и Испании (дважды) — 0:4. Матч Франция — Украина состоялся в Сен-Дени на стадионе «Стад де Франс».