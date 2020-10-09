Виктор Мозес может перейти в «Спартак»

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус сообщил, что московский «Спартак» работает над трансфером полузащитника «Челси» Виктора Мозеса.



«Спартак» сейчас делает интересный трансфер. Виктор Мозес. Оформляют контракт", — написал Геркус в своём телеграм-канале.

В минувшем сезоне Мозес выступал за миланский «Интер» на правах аренды. Хавбек принял участие в 17 матчах за итальянский клуб во всех турнирах. Права на Мозеса принадлежат лондонскому «Челси». Ранее Мозес играл за такие команды, как «Кристал Пэлас», «Ливерпуль», «Вест Хэм Юнайтед», «Фенербахче» и другие клубы.

Набрав 21 очко, «Спартак» занимает 2-е место в таблице чемпионата России. Столько же очков у «Зенита», который находится на 1-м месте.