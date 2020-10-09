Определились все финальные пары стыковых матчей Евро-2020

По результатам заключительных встреч полуфиналистов стыковых матчей квалификации к Евро-2020 определились все финальные пары.

Так, в пути А – Венгрия встретится с Исландией, в пути B – Cеверная Ирландия примет Словакию, в пути – Сербия сыграет с Шотландией, а, соответственно, в пути D – Грузия разыграет последнюю путёвку с Северной Македонией. Встречи пройдут 12 ноября.

Ранее Евро-2020 из-за пандемии коронавирусной инфекции перенесли на 2021 год. При этом УЕФА решил не менять название соревнования.



Как и планировалась изначально, чемпионат Европы пройдёт в 12 городах: Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Копенгагене, Амстердаме, Бильбао, Глазго, Будапеште и Дублине.



Национальные сборные европейских стран будут сражаться за трофей с 11 июня по 11 июля. Финал пройдёт в столице Великобритании.