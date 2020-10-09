Луис Суарес побил исторический рекорд Лионеля Месси

33-летний нападающий сборной Уругвая Луис Суарес, открывший счёт в матче 1-го тура квалификации в Южной Америке к ЧМ-2022 со сборной Чили, отметился впечатляющим статистическим достижением.
Как сообщает MisterChip в «Твиттере», Луис Суарес забил свой 22-й мяч и стал лучшим бомбардиром за всю историю южноамериканских отборочных матчей к чемпионату мира, опередив по этому показателю форварда сборной Аргентины Лионеля Месси, на счету которого 21 гол.
Месси и Суарес вместе играли в «Барселоне» с 2014 по 2020 год. 33-летний уругвайский форвард перешёл в нынешнее трансферное окно в мадридский «Атлетико». В прошлом сезоне провёл 36 матчей во всех турнирах на клубном уровне, забил 21 мяч и отдал 10 голевых передач. С сине-гранатовыми завоевал 13 трофеев, среди которых Кубок Лиги чемпионов и четыре титула чемпиона Испании.
- 9 октября 2020
-
03:31
-
03:16
-
02:51
-
02:40
-
00:56
-
00:40
-
00:34
-
00:31
-
00:14
- 8 октября 2020
-
23:55
-
23:52
-
23:41
-
23:39
-
23:00
-
22:46
-
22:38
-
22:19
-
22:15
-
22:11
-
22:05
-
21:54
-
21:47
-
21:38
-
21:29
-
21:07
-
21:06
-
21:06
-
20:54
-
20:47
-
20:31
-
20:25
-
20:08
-
19:50
-
19:49
-
19:39