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Луис Суарес побил исторический рекорд Лионеля Месси

Луис Суарес побил исторический рекорд Лионеля Месси
Футбол / Южная Америка 0

33-летний нападающий сборной Уругвая Луис Суарес, открывший счёт в матче 1-го тура квалификации в Южной Америке к ЧМ-2022 со сборной Чили, отметился впечатляющим статистическим достижением.

Как сообщает MisterChip в «Твиттере», Луис Суарес забил свой 22-й мяч и стал лучшим бомбардиром за всю историю южноамериканских отборочных матчей к чемпионату мира, опередив по этому показателю форварда сборной Аргентины Лионеля Месси, на счету которого 21 гол.

Месси и Суарес вместе играли в «Барселоне» с 2014 по 2020 год. 33-летний уругвайский форвард перешёл в нынешнее трансферное окно в мадридский «Атлетико». В прошлом сезоне провёл 36 матчей во всех турнирах на клубном уровне, забил 21 мяч и отдал 10 голевых передач. С сине-гранатовыми завоевал 13 трофеев, среди которых Кубок Лиги чемпионов и четыре титула чемпиона Испании.

Месси и Суарес вместе прибыли в аэропорт, чтобы отправиться в расположение своих сборных
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