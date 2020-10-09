«Динамо» следит за 28-летним защитником «Нима» Лоиком Ландре

Московское «Динамо» проявляет интерес к 28-летнему французскому центральному защитнику «Нима» Лоику Ландре, утверждает L'Equipe.
Как отмечает источник, маловероятно, что «Динамо» предпримет попытки подписания защитника до закрытия трансферного окна в России, так как московский клуб интересует ситуация с истекающим контрактом игрока летом 2021 года. Уже с января Ландре сможет вести переговоры с любыми клубами о переходе в статусе свободного агента.
Лоик Ландре является воспитанником французского «Пари Сен-Жермен», однако появился на поле за парижан лишь в одном матче. За карьеру 28-летний защитник выступал за такие команды, как «Клермон», «Газелек Аяччо», «Ланс», «Дженоа», «Пиза» и «Ним», в составе которого играет в настоящее время.
В текущем сезоне Ландре провёл за «Ним» 6 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. В 3 играх с его участием «Ниму» удалось завершить встречу без пропущенных мячей.
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