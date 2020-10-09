Сборная Перу спаслась от поражения в отборочном матче к ЧМ-2022 с Парагваем

В Асунсьоне (Парагвай) на стадионе «Дефенсорес дель Чако» состоялась встреча 1-го тура отборочного цикла в Южной Америке к ЧМ-2022 между сборными Парагвая и Перу. Матч завершился результативной ничьей – 2:2.

Счёт в игре был открыт лишь во 2-м тайме полузащитником сборной Перу Андре Карилльо. На 66-й минуте парагвайский форвард Анхель Ромеро сравнял счёт в матче, а на 81-й минуте вывел свою национальную сборную вперёд, оформив дубль. Однако спустя 4 минуты на дубль Ромеро вторым забитым мячом ответил и Андре Карилльо, установив окончательный счёт встречи – 2:2.

Экс-форвард московского «Локомотива» перуанец Джефферсон Фарфан, находящийся в статусе свободного агента, появился на поле после выхода на замену на 64-й минуте, но результативными действиями не отметился.

В следующем матче Парагвай на выезде встретится с Венесуэлой (14 октября), а Перу примет сборную Бразилии (14 октября).