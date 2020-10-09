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Сборная Перу спаслась от поражения в отборочном матче к ЧМ-2022 с Парагваем

Сборная Перу спаслась от поражения в отборочном матче к ЧМ-2022 с Парагваем
Футбол / Южная Америка 0

В Асунсьоне (Парагвай) на стадионе «Дефенсорес дель Чако» состоялась встреча 1-го тура отборочного цикла в Южной Америке к ЧМ-2022 между сборными Парагвая и Перу. Матч завершился результативной ничьей – 2:2.

Счёт в игре был открыт лишь во 2-м тайме полузащитником сборной Перу Андре Карилльо. На 66-й минуте парагвайский форвард Анхель Ромеро сравнял счёт в матче, а на 81-й минуте вывел свою национальную сборную вперёд, оформив дубль. Однако спустя 4 минуты на дубль Ромеро вторым забитым мячом ответил и Андре Карилльо, установив окончательный счёт встречи – 2:2.

Экс-форвард московского «Локомотива» перуанец Джефферсон Фарфан, находящийся в статусе свободного агента, появился на поле после выхода на замену на 64-й минуте, но результативными действиями не отметился.

В следующем матче Парагвай на выезде встретится с Венесуэлой (14 октября), а Перу примет сборную Бразилии (14 октября).

ЧМ-2022 - Южная Америка. Южная Америка. 1-й тур
09 октября 2020, пятница. 01:30 МСК
Парагвай
Окончен
2 : 2
Перу
0:1 Каррильо – 52'   1:1 Ромеро – 66'   2:1 Ромеро – 81'   2:2 Каррильо – 85'
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