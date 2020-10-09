Реализованный пенальти Суареса и гол Гомеса на 93-й минуте помогли Уругваю обыграть Чили

В Монтевидео (Уругвай) на стадионе «Сентенарио» состоялась встреча 1-го тура отборочного цикла в Южной Америке к ЧМ-2022 между национальными командами Уругвая и Чили, которая завершилась победой хозяев поля – 2:1. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Эбером Акино (Парагвай), ему ассистировали – Эдуардо Кардосо Эскобар (Парагвай) и Мильсьядес Сальдивар Франко (Парагвай).
Счёт в матче был открыт в конце 1-го тайма усилиями форварда мадридского «Атлетико» Луиса Суареса, чей точный удар с 11-метровой отметки после игры рукой защитника чилийцев в штрафной площади, вывел сборную Уругвая вперёд. На 54-й минуте встречи форвард сборной Чили Алексис Санчес сравнял счёт, который мог сохраниться на табло до финального свистка. Однако в компенсированное к матчу время уругвайский форвард Макси Гомес вывел свою сборную вперёд, установив окончательный счёт встречи – 2:1.
14 октября Уругвай на выезде сыграет с Эквадором, а Чили примет Колумбию.
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