Принадлежащий «Ливерпулю» Груич жёстко высказался о вратаре «красных» Адриане

Сербский полузащитник Марко Груич, принадлежащий «Ливерпулю», в комментариях к одному из постов в «Инстаграме» нелестно высказался о вратаре «красных» Адриане.
Груич вспомнил о разгромном поражении «Ливерпуля» в матче Английской премьер-лиги с «Астон Виллой» (2:7) и о хет-трике Олли Уоткинса. «Это может стать концом карьеры Адриана в „Ливерпуле“, — написал Груич. Адриан в матче с „Астон Виллой“ заменял получившего травму основного вратаря „Ливерпуля“ Алисона Бекера.
Марко Груич перешёл в «Ливерпуль» в начале 2016 года из «Црвены Звезды» и провёл остаток сезона-2015/2016 в белградской команде на правах аренды. В дальнейшем он успел также поиграть за «Кардифф Сити», а летом 2018 года отправился в «Герту», где провёл два года.
В прошлом сезоне полузащитник принял участие в 29 матчах немецкой Бундеслиги, в которых записал на свой счёт 4 гола и 1 результативную передачу, а также получил 9 жёлтых карточек. В нынешней кампании Груич провёл 2 встречи в Кубке английской лиги и забил 1 мяч.
7 октября он на правах аренды перешёл в «Порту».
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