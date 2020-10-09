Мозес может перейти в «Спартак», Россия проиграла Швеции. Главное к утру

Россия проиграла Швеции в товарищеском матче, Алексей Миранчук начал тренироваться с «Аталантой», Евгения Медведева не примет участие во втором этапе Кубка России. Эти и другие новости в традиционной утренней подборке «Чемпионата».
1. Футбольная сборная России проиграла Швеции в товарищеском матче.
2. Евгения Медведева снялась со второго этапа Кубка России по фигурному катанию из-за травмы.
3. Определились все финальные пары стыковых матчей Евро-2020.
4. Алексей Миранчук начал тренировки в общей группе «Аталанты».
5. Ига Свёнтек разгромила Надию Подороску и вышла в финал «Ролан Гаррос».
6. В «Далласе» сообщили, что Антон Худобин выйдет на рынок свободных агентов.
7. Виктор Мозес может перейти в «Спартак».
8. Хоккейный «Спартак» в присутствии Артемия Панарина и Алисы Знарок уступил ярославскому «Локомотиву».
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