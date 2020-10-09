Мозес может перейти в «Спартак», Россия проиграла Швеции. Главное к утру

Россия проиграла Швеции в товарищеском матче, Алексей Миранчук начал тренироваться с «Аталантой», Евгения Медведева не примет участие во втором этапе Кубка России. Эти и другие новости в традиционной утренней подборке «Чемпионата».

1. Футбольная сборная России проиграла Швеции в товарищеском матче.

2. Евгения Медведева снялась со второго этапа Кубка России по фигурному катанию из-за травмы.

3. Определились все финальные пары стыковых матчей Евро-2020.



4. Алексей Миранчук начал тренировки в общей группе «Аталанты».



5. Ига Свёнтек разгромила Надию Подороску и вышла в финал «Ролан Гаррос».

6. В «Далласе» сообщили, что Антон Худобин выйдет на рынок свободных агентов.

7. Виктор Мозес может перейти в «Спартак».

8. Хоккейный «Спартак» в присутствии Артемия Панарина и Алисы Знарок уступил ярославскому «Локомотиву».