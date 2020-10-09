Месси: это был очень сложный год. Возможность сыграть за сборную позволяет расслабиться

Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси поделился эмоциями после победы в матче первого тура отборочного цикла ЧМ-2022 в Южной Америке с Эквадором (1:0).



«Это был очень сложный год из-за всего того, что мы сейчас испытываем.



Возможность снова сыграть за сборную и подарить людям радость от победы позволяет расслабиться. Я посылаю всем много сил, аргентинцы», – цитирует Месси пресс-служба национальной команды в «твиттере».



Единственный мяч в матче забил капитан аргентинцев Лионель Месси — на 13-й минуте встречи он реализовал назначенный в ворота сборной Эквадора пенальти. За всю встречу эквадорцы нанесли всего три удара в сторону ворот соперника и ни одного — в створ, в то время как на счету Аргентины 8 ударов и 2 в створ.

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