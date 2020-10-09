«Ужасно! Судья убил игру». Браво — о неназначенном пенальти в матче Уругвай — Чили

Вратарь «Бетиса» и сборной Чили Клаудио Браво в своём «твиттере» выразил возмущение решением главного арбитра матча национальной команды с Уругваем в 1-м туре южноамериканской квалификации чемпионата мира – 2022.
В концовке встречи, когда счёт был 1:1, чилийцы претендовали на пенальти после попадания мяча в руку уругвайскому футболисту, однако вместо этого получили гол в свои ворота незадолго до финального свистка и потерпели поражение (1:2). При этом на матче работал VAR, который в первом тайме помог при назначении одиннадцатиметрового удара в пользу Уругвая.
«Я не могу в это поверить! Невероятно, что такое вообще происходит. Ужасно! Если судить по тому, что мы все видим, то на 90-й минуте мы должны были повести в счёте – 2:1. Но арбитр убил игру. Тут нечего добавить. Очень жаль», — написал Браво.
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