Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Французский футболист Ле Таллек получил российское гражданство

Французский футболист Ле Таллек получил российское гражданство
Футбол / Франция 0

Полузащитник «Монпелье» Дамьен Ле Таллек завершил все необходимые процедуры и получил российское гражданство. 30-летний игрок не был заигран за сборную Франции.

«Счастлив, что теперь являюсь гражданином этой великой страны», — цитирует Ле Таллека «Р-Спорт».

Напомним, ранее полузащитник говорил о желании попасть в сборную России.

Француз выступал за «Мордовию» с 2014 по 2015 год. Игрок провёл 46 матчей и забил один мяч. Также полузащитник выступал за «Ренн», «Боруссию» Дортмунд, «Нант», «Говерлу», и «Црвену Звезду».

В сезоне-2020/2021 Ле Таллек вышел на поле шесть раз и не отметился результативными действиями. За «Монпелье» полузащитник провёл 76 матчей, забил пять голов и отдал две результативные передачи. Игрок выступает за французский клуб с 2018 года.

Ле Таллек: постараюсь заслужить доверие Черчесова
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020