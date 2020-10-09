Французский футболист Ле Таллек получил российское гражданство

Полузащитник «Монпелье» Дамьен Ле Таллек завершил все необходимые процедуры и получил российское гражданство. 30-летний игрок не был заигран за сборную Франции.
«Счастлив, что теперь являюсь гражданином этой великой страны», — цитирует Ле Таллека «Р-Спорт».
Напомним, ранее полузащитник говорил о желании попасть в сборную России.
Француз выступал за «Мордовию» с 2014 по 2015 год. Игрок провёл 46 матчей и забил один мяч. Также полузащитник выступал за «Ренн», «Боруссию» Дортмунд, «Нант», «Говерлу», и «Црвену Звезду».
В сезоне-2020/2021 Ле Таллек вышел на поле шесть раз и не отметился результативными действиями. За «Монпелье» полузащитник провёл 76 матчей, забил пять голов и отдал две результативные передачи. Игрок выступает за французский клуб с 2018 года.
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