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Рой Кин: игроки «МЮ» бросили Моуринью под автобус и точно так же поступят с Сульшером

Рой Кин: игроки «МЮ» бросили Моуринью под автобус и точно так же поступят с Сульшером
Футбол / Англия 0

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин прокомментировал поражение «красных дьяволов» в матче 10-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэм Хотспур» (1:6), а также выразил мнение, что главный тренер команды Уле-Гуннар Сульшер в скором времени лишится работы.

«То, как «Юнайтед» сыграл с «Тоттенхэмом», – это позор. Все мы знаем, что такое футбол, и у всех нас были плохие дни, но некоторые игроки «Манчестера» опозорили клубную эмблему.

В целом я думаю, что это будет стоить Сульшеру работы. Учитывая, что за футболисты в его распоряжении. Как я уже говорил, они бросили своего предыдущего тренера, Моуринью, под колёса автобуса и с Уле поступят точно так же», — цитирует Кина Goal.com со ссылкой на ITV Sport.

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