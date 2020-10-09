Суарес: знаю, какую боль испытывал Месси. Он считает, что меня выкинули из «Барселоны»

Бывший нападающий «Барселоны» Луис Суарес прокомментировал реакцию экс-партнёра по атаке сине-гранатовых Лионеля Месси на его уход в «Атлетико».
«Реакция Месси меня не удивила, потому что я знаю его слишком хорошо и осознаю, какую боль он, как и я, испытывал. Он считает, что меня выкинули из клуба, из-за того, как со мной распрощались. Были и другие способы, чтобы поступить правильно по отношению ко мне. Лео был обеспокоен тем, как завершились мои долгие шесть лет в клубе.
Моя семья хотела, чтобы я был счастлив. В «Барселоны» есть странные вещи. Например, ты будешь тренироваться отдельно, если тебя не собираются выпустить в следующем матче. Я чувствовал себя плохо из-за этого, мои родные увидели это и вдохновили меня принять новый вызов. Когда «Атлетико» выразил интерес, я не раздумывал ни секунды. Конечно, мне ещё нужно привыкнуть к некоторым вещам, но я очень счастлив здесь», — цитирует Суареса Goal.com.
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