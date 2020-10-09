Луческу: знал, что Пирло станет тренером. Он может достичь уровня Гвардиолы и Зидана

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу высказался о назначении бывшего футболиста сборной Италии Андреа Пирло на пост наставника «Ювентуса».



«Я знал, что Пирло станет тренером. То же самое было с Симеоне, который играл под моим руководством в «Пизе». Я не удивлён, что Пирло начинает тренерскую карьеру в «Ювентусе». Для него это не рискованный выбор, потому что таково решение клуба, который будет его поддерживать. Я очень рад за Андреа.



Пирло может достичь уровня Гвардиолы и Зидана. Он был чемпионом как футболист и способен стать большим тренером», — цитирует Луческу Football Italia со ссылкой на Tuttosport.



Пирло сменил на посту главного тренера «Ювентуса» Маурицио Сарри, отправленного в отставку по итогам прошлого сезона. В бытность футболистом Андреа выступал за бьянконери, а также играл за «Нью-Йорк Сити», «Милан», «Интер», «Брешию».

«Ювентус» начал революцию и застрял. Что там случилось? Уже и Пирло нервничает.