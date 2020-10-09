Защитник «Арсенала» Беляев вызван в сборную России
Вчера поздно вечером к сборной России в Новогорске присоединился защитник «Арсенала» Максим Беляев. Утром вместе с остальными футболистами и членами штаба он сдал обязательный тест УЕФА на коронавирус и сегодня приступит к подготовке к матчу с Турцией, сообщает пресс-служба национальной команды в «телеграме».
Беляев защищает цвета «Арсенала» с 2016 года, а ранее выступал за «Шинник», «Ростов», владимирское «Торпедо», брянское «Динамо» и «Локомотив». В сезоне-2020/2021 защитник семь раз появился на поле и не отметился результативными действиями.
В сборную России Беляев вызывается с 2019 года. За национальную команду 29-летний игрок провёл один официальный матч с Сан-Марино (5:0). Ранее Максим выступал за молодёжные сборные России.
Черевченко — о возможном уходе Беляева летом: «Спартак» тоже был в том замесе
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